(İSTANBUL) - İşsizlik sorununa çare olmak için işverenlerle iş arayanları bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı.
Esenyurt Belediyesi, ülkenin kanayan yarası işsizliğe çözüm üretmeye devam ediyor. Düzenlediği mülakatlarla, işçi arayan öncü firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirerek binlerce hayata dokunan ESBİM, istihdamda engel tanımıyor. Birimin, Esenyurt Kültür Merkezi'nde engelli bireyler için gerçekleştirdiği mülakata onlarca farklı firma katıldı. Engelli vatandaşların firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda aranan kriterlere sahip 30 kişi daha uygun kadrolarda istihdam edildi. Yapılan son mülakatla birlikte ESBİM, bugüne kadar 460 engelli bireyin iş sahibi olmasına katkı sağladı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, 460 Engelliye İş Sağladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanlarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları da merkezdeki oyun alanında el becerileri kazanıyor.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?