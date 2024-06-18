Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Temizlik Seferberliği

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi başlattığı temizlik seferberliğini bayram boyunca da devam ettirdi. Çalışmalar kapsamında kesim alanları tazyikli suyla yıkanarak, böcek ve haşere oluşumuna karşı ilaçlandı.

Esenyurt Belediyesi temizlik ekipleri bayram boyunca yürütülen rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra kesimhanelerde de yoğun bir temizlik çalışması yaptı. İlçedeki bir kesimhane ve altı kapalı pazarda yapılan kurban kesim işlemlerinin ardından alanlar kurban atıklarından arındırıldı. Detaylı temizlik çalışması yapan ekipler, kapalı pazarları tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Kesim alanları temizlik çalışmalarının ardından böcek ve haşere oluşumuna karşı ilaçlandı. Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.