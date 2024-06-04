Esenyurt Belediyesi Kurban Satış Alanında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Kurban Satış Alanında Denetimleri Sıklaştırdı

Esenyurt Belediyesi, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden kurban satış alanına getirilen kurbanlıkları sıkı denetimden geçiriyor. Alana girişlerde ekipler tarafından evrak ve küpe kontrolleri tamamlanan kurbanlıklara çadırlarda sağlık taraması yapılıyor.

04.06.2024 15:09
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden kurban satış alanına getirilen kurbanlıkları sıkı denetimden geçiriyor. Alana girişlerde ekipler tarafından evrak ve küpe kontrolleri tamamlanan kurbanlıklara çadırlarda sağlık taraması yapılıyor.

Esenyurt'ta kurulan kurban satış alanına yurdun dört bir yanından kurbanlıklar gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi de vatandaşların dini vecibelerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri, alana sağlıksız ve kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyenin veteriner hekimleri ve zabıta ekipleri, denetimler kapsamında kurban pazarının girişinde kurbanlıkların evrak, küpe ve sağlık kontrollerini yaparak alana girişlerine izin veriyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde 38 bin metrekare üzerine kurulan kurban pazarında 24 saat boyunca hizmet veren ekipler, sağlık kontrollerini çadırlarda da sürdürerek kurbanlıklarla ilgili sorunlarda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Bu yıl çadırların eksiksiz bir şekilde kendilerine teslim edildiğini söyleyen kurban satıcısı Bülent Ekmekçi, "Ardahan Göle'den geliyorum. Yaklaşık 7 yıldır Esenyurt kurban pazarında satış yapıyorum. Buradan çok memnunum. Bu sene özellikle ihtiyaçlarımız eksiksiz hazırlanmış. Çadırımız, su ihtiyacımız, lavabolarımız hepsi çok güzel. Veteriner hekimlerimiz sürekli hayvanlarımızı kontrol ediyor. Buraya dün geldim ve 15 tane kurbanlık sattım. Satışlarımız da güzel" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Kurban Satış Alanında Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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