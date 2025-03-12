Esenyurt Belediyesi'nde İşten Çıkarmalar ve Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediyesi'nde İşten Çıkarmalar ve Kayyum Eleştirisi

İBB Meclisi'nde Esenyurt Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları eleştiren CHP'li meclis üyesi Erdinç Aktaş, kayyum yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Aktaş, işten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını ve kayyum başkanın belediyeyi yönetme biçiminde parti partisizliğini sorguladı.

12.03.2025 19:44  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tuba KARA/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mart ayı ikinci oturumu Saraçhane'de yapıldı. Oturumda söz alan Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları eleştirerek, belediyede yaşanan gelişmelere dikkat çekti. İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100'den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı." dedi.

(İBB) Meclisi'nin mart ayı ikinci oturumunda Esenyurt tartışması yaşandı. Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ulutaş'ın Esenyurt Belediyesi'ndeki görevine değinerek, "Bu arkadaş tam bir partizan. Esenyurt'u tanımaz, Beyoğlu'ndan gelmiş, Esenyurt'ta tam bir emek düşmanlığı yapıyor. Göreve geldiği günden itibaren, ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte, 100'den fazla arkadaşımızı işten çıkardı." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100'den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı." dedi.

"Kayyum çayımızı ve şekerimizi kesti"

Aktaş, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından atanan kayyum başkanın yönetimindeki belediyede devam eden uygulamalara da tepki göstererek, "Esenyurt Meclis üyeleri, 17'nci günün sonunda grup odasına girebildiler. Şu an yine kayyum, CHP grup odasının çaycısını da aldı, çay ve şekerimizi de kesti. Fakat sorun değil, biz çayımızı kendimiz de demleyebiliriz." diye konuştu.

"Belediyeyi kim yönetiyor?"

Esenyurt Belediyesi'ndeki yönetim yapısına dair de eleştirilerde bulunan Aktaş, kayyum yönetimine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir programa katılıyor kayyum, ama fotoğrafta ortada AKP İlçe Başkanı var, kayyum ise en köşede. Kayyum, AKP İlçe Başkanı'nı protokole çağırıyor ama diğer siyasi partilerin temsilcilerine yönelik bir davet yok. Belediyeyi bu arkadaş mı yönetiyor?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Esenyurt, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nde İşten Çıkarmalar ve Kayyum Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım
Survivor’da korku dolu anlar Çılgın Sedat bayıldı Survivor'da korku dolu anlar! Çılgın Sedat bayıldı
Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti Selfie için yavru vombatı annesinden koparan influencer büyük tepki çekti
Karaman’da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı Karaman'da musluk sularına petrol karıştığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler

18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
18:04 Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
17:12 ABD’nin gümrük vergilerine Avrupa’dan misilleme Trump’tan yanıt gecikmedi ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
07:56 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:59 Konya’da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti Konya'da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 20:04:39. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nde İşten Çıkarmalar ve Kayyum Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.