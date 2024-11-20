Esenyurt Belediyesi\'nden Evde Sağlık Hizmeti

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için Evde Sağlık Hizmeti veriyor. Hizmet kapsamında ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hasta vatandaşlara serum, iğne, pansuman gibi tıbbi destekler sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşların sağlık hizmeti taleplerine aynı gün içinde geri dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman hizmetleri sunuyor. Evde sağlık ekibi tarafından evlere yapılan ziyaretlerde hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen ve beslenme alışkanlıkları gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Ekipler, gerekli durumlarda tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıyor.

Evde Sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor ve program dahilinde bu hizmetten yararlanabiliyor.