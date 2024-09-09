Esenyurt Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçeyi daha temiz, modern ve ulaşılabilir hale getirme hedefiyle başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor. Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde cadde ve sokakların parke döşeme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmaların amacı, sadece yolları yenilemek değil, aynı zamanda bölgenin yaşam kalitesini yükseltmektir.

09.09.2024 12:47
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ilçeyi daha temiz, modern ve ulaşılabilir hale getirme hedefiyle başlattığı yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Özer'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, ilçenin farklı mahallelerinde hız kesmeden sürdürülüyor. Bu kapsamda, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde cadde ve sokakların parke döşeme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yetkililer, yapılan çalışmaların amacının sadece yolları yenilemek olmadığını, aynı zamanda bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

"10 sokak tamamen yenilendi"

Selahattin Eyyübi Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, Belediye Başkanı  Ahmet Özer'in göreve gelmesiyle birlikte mahallede büyük değişimlerin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 11 yıldır bu mahallenin muhtarıyım. Bu süre zarfında mahallemizde birçok sorun ve sıkıntı yaşandı. Özellikle son 5 yılda, bazı kapıları çalmamıza rağmen hiçbirini açmayı başaramadık ve bu nedenle iş yapamadık. Ancak, Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in göreve gelmesiyle mahallemizde büyük değişimler yaşandı.

Yaklaşık 10 sokak tamamen yenilendi. Bütün bu sokaklar elden geçirilip yeniden yapıldı. Örneğin, 1551. Sokak'ta ufak bir yağmur yağdığında bile evlerin bahçe katlarını su basıyordu. Şimdi ise bu sokakta büyük yağmur suyu kanalları yapıldı ve sorun tamamen çözüldü. Mesela 1344. Sokak, on yılı aşkın süredir oldukça engebeli ve kötü bir durumdaydı. Şimdi ise bu sokak asfaltlandı ve çok güzel bir hal aldı. Mahallemiz bu nedenle daha yaşanabilir bir hale geldi. Bu sebeple başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize ve insanımıza verdiği değeri takdir ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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