Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor

Esenyurt Belediyesi Yollarda Asfalt Kaplama Çalışması Yapıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparak sürüş güvenliğini sağlıyor ve mahalleleri modern bir görünüme kavuşturuyor.

26.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:25
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaparak hem ilçede sürüş güvenliğini sağlıyor hem de mahalleleri modern bir görünüme kavuşturuyor.

Esenyurt Belediyesi, Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt serim çalışmaları yaptı. Gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ilçenin dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren ekipler, hem vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor hem de mahalleleri yeni ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE SEYAHAT EDEBİLECEK"

Esenyurt Belediyesi Yol Bakım Onarım Şefliği'nde kontrol mühendisi olarak görev yapan Ozan Bahadır, Esenyurtlu vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt çalışması yapıyoruz. Bu sokakta vatandaşlarımız, yol rampa olduğundan dolayı çıkarken zorlanmaktaydılar. Bu nedenle bizler de desenli asfalt çalışmamızı yaparak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahat etmelerine katkı sunmuş olduk. Esenyurt genelinde yol bakım çalışmalarımız 7/24 esasına dayalı olarak devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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