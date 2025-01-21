Esenyurt Belediyesince parklara güvenlik kamerası kuruluyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parklara güvenlik kameraları ve internet altyapısı kurmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha güvenli ve modern sosyal alanları oluşturmak ve ailelerin güvenliğini sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Ekipler, bu kapsamda parklara 24 saat kaydedebilen güvenlik kamera sistemi yerleştirmeye başladı.

İlk etapta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na kurulan sistem ilçe genelinde tüm parklara uygulanacak.

Merkezden 24 saat boyunca izlenebilen parklarda vatandaşların güvenle vakit geçirmesi hedefleniyor.

Vatandaşların internete erişim sağlanması için ücretsiz Wi-Fi sistemi de oluşturuldu. Böylelikle parkları kullananlar, internet hizmetinden de faydalanabilecek.