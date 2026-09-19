Esenyurt Belediyesinden "Gaziler Günü" özel programı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesinden "Gaziler Günü" özel programı

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Esenyurt Belediyesinden "Gaziler Günü" özel programı
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Esenyurt Belediyesi, "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yönelik yemek düzenledi.

Esenyurt Belediyesi, "19 Eylül Gaziler Günü" kapsamında gaziler ve şehit ailelerine yönelik yemek düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yer aldığı programda, şehitler ile ahirete irtihal eden gaziler için dualar edildi, günün anlam ve önemini anlatan sinevizyon gösterisi izletildi.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, gaziler ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

İlçede yaşayan 171 gazi ve 44 şehit ailesiyle her an belediyenin irtibat halinde olduğunu belirten Aksoy, "Bu toprakların vatan kılınmasında canlarını veren aziz şehitlerimize, vefat etmiş olan tüm gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz. Bugün hayatta olan ve burada aramızda bulunan tüm gazilerimize sağlık dolu uzun bir ömür diliyoruz. Gaziler Günümüz kutlu olsun. Gazilerimizi başımızın tacı olarak görüyoruz, saygı duyuyoruz, seviyoruz ve her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, programın gaziler ve şehit yakınlarını bir araya getirmesi açısından anlamlı olduğunu kaydetti.

Derneğin Esenyurt Şube Başkanı Ömer Aslan, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy'un gazilerin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

15 Temmuz Gazisi Ertuğrul Bayraktar da programdan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: AA
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