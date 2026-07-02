Esenyurt Cinayetinin Zanlıları Kapıkule'de Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt Cinayetinin Zanlıları Kapıkule'de Yakalandı

Esenyurt Cinayetinin Zanlıları Kapıkule\'de Yakalandı
02.07.2026 13:29
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Esenyurt'ta cinayetle ilgili kaçmaya çalışan iki zanlı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işlenen cinayetin firari 2 zanlısı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ş.M.K'nin öldürülmesine ilişkin aranan V.S. ile H.B, yurt dışına kaçmak amacıyla bir tırın dorsesine gizlenerek Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek koşmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin kimlik ve güvenlik sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.S. ve H.B, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Esenyurt, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Cinayetinin Zanlıları Kapıkule'de Yakalandı - Son Dakika

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