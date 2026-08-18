Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan Rütbe Aldı - Son Dakika
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Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan Rütbe Aldı

Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan Rütbe Aldı
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Özay Kayhan, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti; sevinci buruk ifadelerle paylaştı.

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Rütbesini eşi ve çocuklarının taktığı Kayhan, babasını yakın zamanda kaybetmesi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadı.

Rütbe sevincini mesai arkadaşları ve ailesiyle paylaşan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a yeni rütbesini eşi ve çocukları taktı.

"KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ"

Yakın zamanda babasını kaybeden Kayhan,"Dün akşam heyecanla bekledik. Biliyorsunuz ki babamı kaybettim. O da çok hevesliydi, çok umutluydu ama bugünü göremedi. Dün bir yandan sevindim, bir yandan üzüldüm. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bizleri binbir emekle yetiştirdi, bugünlere getirdi. Bugünlere gelmemizde en önemli desteklerden bir tanesi de ailem ve çocuklarım. Biz devletimize ve milletimize hizmet etmek için bu mesleğe girdik. Bu milletin çocuklarının hepsini kendi çocuğumuz gibi gördük. Onların geleceği ve istikbali için gecemizi gündüzümüze kattık. Sizlerle birlikte binbir emekle gayret gösterdik. Hepinizin emeği var arkadaşlar, sağ olun, var olun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Emniyet Müdürü Kayhan Rütbe Aldı - Son Dakika

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