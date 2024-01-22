Esenyurt\'ta 11 kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı

Vehbi DEMİR-Özcan KILIÇ-Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta bir kişi sokak sokak gezerek 1 kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde sokak sokak gezerek Esenyurt'un farklı noktalarında biri kadın 11 kişiyi bıçakla yaralayan Abdullah Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.