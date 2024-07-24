Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası

Esenyurt'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 15 araç karıştı. Kazanın ardından trafik akışı normale döndü.

24.07.2024 12:29
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Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol ilk etapta trafiğe kapandı.

Araçlarda maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verildi.

Yolda uzun araç kuyruğunun oluştuğu kazada, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yoldaki trafik akışı normale döndü.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Topkapı istikametinin Haramidere mevkiinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralanmıştı.

Aynı ilçede D-100 kara yolu Saadetdere mevkiinde ise bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı hasarlı trafik kazası meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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