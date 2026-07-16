Esenyurt'ta 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

16.07.2026 16:37
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Esenyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında mevlit, fotoğraf sergisi ve gazi ziyareti gibi etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, milli iradeye sahip çıkılacağını vurguladı.

Esenyurt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma ve farkındalık programları düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Esenyurt Belediyesi ile Kaymakamlık işbirliğinde yapılan programlar, Serhan Tirit Merkez Camisi'ndeki Mevlid-i Şerif ile başladı.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edilen programın ardından Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe protokolü vatandaşlara lokma dağıttı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "İrade Bizim, Zafer Bizim" fotoğraf sergisi de törenle açıldı.

Sergide, hain darbe girişiminin yaşandığı geceye ait hafızalara kazınan kareler vatandaşlarla buluştu.

Belediye Başkan Vekili Aksoy, 15 Temmuz Gazisi Ertuğrul Bayraktar'ı evinde ziyaret etti.

Gazi ve ailesiyle bir araya gelen Aksoy, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla teşekkür etti.

Aksoy, ziyarette, "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Programlar, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla akşam da devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen, "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programındaki hitabının canlı dinlenmesiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Biz o günü unutmadık. Ancak 15 Temmuz gecesi 3-5 yaşlarında olan çocuklarımız bugün 15 yaşına geldi. Acaba onlar o gün yaşananları ne kadar hatırlıyor? Milli iradenin, milli birliğin ve demokrasimizin güçlenerek devam etmesi için 15 Temmuz'u çocuklarımıza unutturmamalı, milli iradenin ve demokrasinin ne anlama geldiğini onlara en doğru şekilde anlatmalıyız." diye konuştu.

"Bağımsızlığımıza 15 Temmuz ruhuyla sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise 15 Temmuz'un millet iradesinin, bağımsızlığın ve demokrasinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz; aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık ve cesaret örneği göstererek hain darbe girişimini püskürttüğü gündür. O gece milletimiz, milli iradesinin tankla, topla, tüfekle ve bombalarla teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini hedef alan hain darbe girişimine karşı devletine, milletine ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği değerlerimize, milli irademize, vatanımıza ve bağımsızlığımıza 15 Temmuz ruhuyla sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Can Aksoy, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika

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