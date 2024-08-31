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ESENYURT'TA 32 KATLI SİTEDE YANGIN: MAHSUR KALANLAR VAR-1

Vehbi DEMİR - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta bulunan 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 57 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucağında hastane yetiştirdi. Kurtarma çalışmaları devam sürüyor.