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Esenyurt'ta 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında direnen zanlı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlının 88 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Esenyurt\'ta 88 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı
10.01.2024 - 15:47,
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Esenyurt'ta 88 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polis ekiplerine direnen A.P. (24), etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 88 suçtan kaydı olduğu tespit edilen A.P. işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda polis ekiplerince gözaltına alındığı sırada A.P. ile yakınlarının direnmesi yer aldı.

Kaynak: AA
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