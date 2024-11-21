Esenyurt'ta Aile Konferansı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Aile Konferansı

Saliha Erdim, aile değerlerini ve ebeveyn ilişkilerini anlattı. 1500 kişi katıldı.

21.11.2024 22:16
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Esenyurt'ta aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim tarafından "Son Kale Aile" konulu konferans gerçekleştirildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Esenyurt temsilciliğince, Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılışta konuşan İMH Esenyurt Başkanı Hilmi Kaya, toplumun temelini oluşturan aile kurumunun önemine değindi.

Saliha Erdim ise konuşmasında aile içi değerlerden bugünün ebeveyn-çocuk ilişkisine, ailede eşler arasındaki sevgi bağının güçlü tutulmasından, ailede maneviyata kadar pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun ilgi gösterilen ve yaklaşık bir 1500 kişinin katıldığı program, düzenlenen kermes ile son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Aile Konferansı - Son Dakika

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