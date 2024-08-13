Esenyurt\'ta Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

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Esenyurt'ta A.B.Ö. isimli bir kişi alacak verecek yüzünden tartıştığı arkadaşı Hüseyin Murat Ekinci'yi araç kullanırken direksiyon başında vurdu. Polis ekiplerince yakalanan A.B.Ö.'nün çok sayıda suç kaydı olduğu ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olay, Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 KVN 774 plakalı otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci, alacak verecek yüzünden yanındaki arkadaşı A.B.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.B.Ö., Ekinci'yi kafasından vurdu. Ağır yaralanan Ekinci'nin kullandığı araç başka bir araca çarparak durdu. Bu sırada A.B.Ö. araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Bir aracın kaza yaptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekinci'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tedavi sırasında Ekinci'nin kafasından silahla vurulduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis, Ekinci'yi vuran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.Ö. olduğu belirlendi. A.B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.