Esenyurt\'ta Anneler Günü Pikniği

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlar için "Anneler Günü"nde piknik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Esenyurt Mesire Alanı'ndaki etkinliğine katılan vatandaşlar halay çekip, oyunlar oynadı.

Pikniğe katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, annelerin özel gününü kutlayıp vatandaşların taleplerini dinledi, projeler hakkında bilgiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, annelerin hem sosyal hem de ekonomik hayatlarına katkı sağlamak için yeni kurs merkezleri açtıklarını belirtti.

Aksoy, kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri alanlar oluşturduklarını aktararak, "Eski belediye binamızın alt katlarını sanat atölyeleri haline getiriyoruz. Hanımeli Sokağı ve sosyal tesislerimiz de kadınlarımızın hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Kadınlar için düzenlenen "Tarihi Yarımada" ve "Beyoğlu" turlarının artarak süreceğini kaydeden Aksoy, ilçede yapılması planlanan kadın ve çocuk hastanesi hakkında da bilgiler verdi.

Aksoy, Gökevler Mahallesi'nde 50 dönümlük bir alana kurulacak tesis için Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Sıfır Atık" projeleri için kadınlardan destek isteyen Aksoy, geri dönüşümden elde edilen kazancın aile bütçesine katkı sağlayacak kartlara yükleneceğini ifade etti.

Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinliğe katılan kadınlar, programa ev sahipliği yapan Aksoy'a teşekkür etti.