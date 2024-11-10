Esenyurt'ta Atatürk Anma Töreninde Kayyum Protestosu

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(İSTANBUL) - Tutuklanan ve görevden el çektirilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, Büyük Önder Atatürk'ü anma töreninde protesto edildi.

Esenyurt Meydanı'nda Büyük Önder Atatürk'ün ebediyeti intikalinin 86'ncı yılında düzenlenen törenle anıldı. Tutuklanan ve görevden el çektirilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'un adı, Esenyurt Belediyesi'nin çelengini sunması için anons edildiği anda protesto sesleri yükseldi.

Bazı vatandaşlar, Can Aksoy'u yuhaladı. "Hangi belediye başkanı, ne zamandan beri" şeklinde Aksoy'a tepki gösteren vatandaşlara Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Atatürk'ün anısına saygısızlık ediyorsun" dedi.

Protestolara devam eden vatandaşlardan biri de Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözlerini hatırlattı. Tören, protestolar arasında sona erdi.