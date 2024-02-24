Esenyurt'ta Bakkalda Çocuğa Saldıran Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bakkalda Çocuğa Saldıran Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı

Esenyurt\'ta Bakkalda Çocuğa Saldıran Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı

Esenyurt'ta bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki bir çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir müşteri tarafından darbedildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çocuğun ailesi tarafından hastaneye götürüldü ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

24.02.2024 22:35
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Esenyurt'ta, soda almak için gittiği bakkalda bir çocuğu darbeden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki erkek çocuk, henüz kimliği belirlemeyen başka bir müşteri tarafından darbedildi.

Esnafın araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çocuğun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bakkala gelmesi, şüphelinin darbetmesi, esnafın araya girmesi ve saldırganın kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bakkalda Çocuğa Saldıran Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı - Son Dakika
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