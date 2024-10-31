Esenyurt'ta Başkan Vekili Ataması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.
Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.
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