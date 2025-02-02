Esenyurt'ta Bıçaklı Trafik Tartışması

Esenyurt'ta araç sürücüsünün yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı motosikletliye bıçak çekip, tehdit etmesi kask kamerasınca kaydedildi.
Esenyurt-Bahçekşehir Yolu'nda seyreden hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.
Aracından inen sürücü, motosikletliye bıçak çekti.
Çevredekilerin araya girmesinin ardından sürücü aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
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