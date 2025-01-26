Esenyurt'ta Bilim ve Sanat Atölyeleri - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bilim ve Sanat Atölyeleri

Esenyurt'ta, çocuklara yönelik 'Düşle Yap Atölyeleri', eğlenceli eğitim fırsatları sunuyor.

26.01.2025 16:16
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Esenyurt Belediyesinin "Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri", çocukların ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü, sömestir tatilinde 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için "Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri" düzenledi.

Bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi sağlamak amacıyla hayata geçirilen atölyeler, uzman öğretmenler eşliğinde çocukların gelişim özelliklerine uygun hazırlandı.

Yaratıcı bir eğitim modelinin uygulandığı atölyelerde çalışmalar en az ikişer saatlik dersler ve 20 kişilik gruplar halinde yapılıyor.

Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan programdaki robotik kodlama, ritim, kitap ayracı, taş boyama ve Anadolu masal atölyeleri 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Okan Ceylan, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı atölyelerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ceylan, sömestir tatili boyunca 5 farklı bilim sanat atölyesi açtıklarını kaydederek, "Amacımız çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirmek, kabiliyetlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını sağlamak. Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri'yle çocuklarımız hem öğreniyor hem de eğlenceli bir tatil geçiriyor. Bundan sonraki süreçte de farklı atölyelerle çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Selin Mürvet Yılmaz, tatil için hazırlanan sinemalar, tiyatrolar ve atölyelerin çok güzel olduğunu, ritim atölyesinde darbuka çalmayı öğrendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Bilim ve Sanat Atölyeleri - Son Dakika

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