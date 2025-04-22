Esenyurt\'ta Çatı Katında Yangın

ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 13.30 sıralarında Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.