Esenyurt\'ta çıkan yangında 8 kedi ve 1 köpek kurtarıldı

ESENYURT'ta çıkan yangında evde mahsur kalan 8 kedi ve 1 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen hayvanlara ambulansta oksijen verildi.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854 Sokak'taki bir apartman dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının sönmesiyle birlikte evde yaşayan ve yoğun dumandan etkilenen 9 kedi ve 1 köpek için de kurtarma çalışması başladı. Dışarı çıkarılan hayvanlara ekipler oksijen vererek müdahalede bulundu. Tüm çabalara rağmen bir kedi kurtarılamadı. 8 kedi ve 1 köpek ise müdahalelerinin ardından sahibine teslim edildi.