Esenyurt'ta Çocuk İhmal ve İstismarı Üzerine Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Çocuk İhmal ve İstismarı Üzerine Farkındalık Eğitimi

Esenyurt\'ta Çocuk İhmal ve İstismarı Üzerine Farkındalık Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle düzenlediği eğitimde anne babalara çocuk hakları, istismar çeşitleri ve cezai uygulamalar hakkında bilgi verdi.

21.11.2024 16:50  Güncelleme: 17:34
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk İhmal ve İstismarını Önlemeye Yönelik Farkındalık Eğitimi'nde anne ve babalar, çocuk hakları, istismar çeşitleri ve cezai uygulamalar konusunda bilgilendirildi.

Esenyurt Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal bilinçlenme ve çocuk haklarının korunmasına yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Uluçınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde; istismara açık durumlar, alınabilecek önlemler ve Türk Ceza Kanunu'na göre istismarın cezai müeyyideleri başlıklar halinde anne ve babalara anlatıldı.

Sosyolog Özlem Yıldırımcan Akkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde çocuk hakları konusu tüm yönleriyle ele alındı. Aileler, istismar ve ihmal çeşitleri, cinsel istismara uğramış çocukların yaşadığı psikolojik süreçler, istismarcıların nasıl fark edilebileceği, pedofili ve ensest ilişkilerle ilgili de bilgilendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Çocuk İhmal ve İstismarı Üzerine Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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