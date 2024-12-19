Esenyurt'ta Engellilere Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Esenyurt'ta Engellilere Destek Hizmetleri

Esenyurt\'ta Engellilere Destek Hizmetleri

Esenyurt Belediyesi, dezavantajlı bireylere engelli park yeri ve evde kuaför hizmeti sunuyor.

19.12.2024 11:16
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Esenyurt Belediyesince, ilçedeki dezavantajlı bireylere yönelik, "engelli aracı park yeri" ve "evde kuaför ve kişisel bakım" hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne "engelli aracı park yeri" işareti çiziliyor.

Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara çözüm sunuluyor.

Öte yandan belediye ekipleri yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Evde kuaför ve kişisel bakım hizmeti kapsamında vatandaşın yaşam kalitesi artırılırken ailelere de destek sağlanıyor.

Saç kesimi, banyo, saç yıkama, sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Engellilere Destek Hizmetleri - Son Dakika

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