Esenyurt'ta Eski Sevgilisinin Evinde Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Eski Sevgilisinin Evinde Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta bir dairede çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangının eski erkek arkadaş tarafından çıkarıldığı şüphesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

28.08.2024 09:46
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Esenyurt'ta eski sevgilisinin evinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 25 Ağustos'ta Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki dairede gece saatlerinde çıkan ve dumandan etkilenen 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı yangınla ilgili çalışma yaptı.

Yangın çıkan dairede oturan M.B'nin olay sırasında il dışında olduğunu belirleyen ekipler, M.B. ile yaptıkları telefon görüşmesindeki "yangını eski erkek arkadaşı M.Ö'nün çıkarmış olabileceği, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ilişkin video kayıtları ve hesabına para atan bu kişinin, dekontun açıklama kısmına tehditlerle beraber her şeyi yaktım şeklinde yazdığı yönündeki" beyanları üzerine M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin yangının kundaklama nedeniyle çıktığı yönünde tespit yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, 3-sayfa, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Eski Sevgilisinin Evinde Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Eski Sevgilisinin Evinde Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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