Esenyurt'ta İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta İftar Buluşması

Esenyurt\'ta İftar Buluşması
11.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, iftar programında personeline projeleri anlattı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediye çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, programdaki konuşmasında, belediye personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana Esenyurt için hayata geçirilen hizmet ve projeleri anlattı.

İlçeye halkın nefes alabileceği sosyal alanlar kazandırdıklarını belirten Aksoy, güvenlik noktasında da ilçe genelindeki parklarda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Aksoy, ilçedeki temizlik sorunlarını da kökten çözdüklerine işaret ederek, şunları aktardı:

"Halkçı belediyecilik, halkın kaynaklarını doğru kullanmaktır. Biliyorsunuz bir atık çöp kriziyle karşılaştık. Pahalı kiralama işlemleri sonucunda pek çok taşınmaz ya hacizli ya da el değiştirmiş durumdaydı. Biz bu süreci kökten çözmek için kiralamaları kendi malımıza çevirdik ve 14 aylık kamyon kiralamasına denk gelen bir maliyetle çöp kamyonlarımızı satın aldık. Aldığımız araçlar takip sistemine uygun, kameralı ve çevreye daha az zarar veren araçlardır. İlk başta bize 'Bunu yapamazsınız. Kiralamadan başka çare yok, başınıza iş açılır.' dediler. Ama biz personelimize güvendik. Dedik ki 'Personelimiz bakımını da yapar, yakıtını da kontrol eder, şoförüne de sahip çıkar.' Yaklaşık 3-4 ay oldu ve filomuz sorunsuz şekilde çalışıyor. Şimdi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve diğer birimlerimizin iş makinelerini de kendi malımız olarak almaya devam edeceğiz. Sizlere güveniyoruz ve daha çok yatırım yapıyoruz. Hiçbir müteahhidin, kiralama firmasının veya taşeronun elinde kalmadan işlerimizi kendimiz yapmaya devam edeceğiz."

Hizmetlerin teknolojiye entegre edilmesi hususuna dikkati çeken Aksoy, şu anda süpürgecilerin yüzde 96'sının rota çalışmalarının mobil sistem üzerinden takip edildiğini, bununla beraber konteyner düzenlemeleri ve diğer temizlik çözümlerini de kamu kaynaklarıyla ve mümkün olduğunca hibelerle yürüttüklerini kaydetti.

Aksoy, Beşli Lise Kampüsü projesini de Milli Eğitim Bakanlığına devrettiklerini, bayramdan sonra çalışmaların hızlanmasını beklediklerini belirtti.

Esenyurt'ta güvenlik altyapısını da güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Aksoy, "Yeni emniyet müdürlüğü binası, yeni karakollar ve yeni adliye binası projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Amaç, ilçemizde güvenlik ve adalet mekanizmasını daha güçlü hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Can Aksoy, Esenyurt, Güvenlik, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:17:56. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.