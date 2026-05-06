Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi

Esenyurt\'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi
06.05.2026 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen istihdam fuarında 50 firma, iş arayanlarla bire bir görüşme yaptı.

Esenyurt Belediyesinin düzenlediği İstihdam Fuarı'nda yaklaşık 50 firma ile iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek, bire bir görüşme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından organize edilen İstihdam Fuarı, iş arayan vatandaşlarla firmaları bir araya getirdi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı sektörlerden katılan firmalar personel alımı için adaylarla bire bir görüşmeler yaptı.

Program kapsamında firma temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, katkı sunan kurumlara teşekkür belgesi takdim etti.

Yaklaşık 50 firmanın yer aldığı fuarda vatandaşlar, farklı iş kollarına dair bilgi almanın yanı sıra doğrudan iş görüşmesi yapma imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, işsizliğe çözüm üretmek amacıyla bu mülakatları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu fuarı yapmamızın amacı, firmalarla vatandaşları bir araya getirmek ve Esenyurtluların diledikleri iş hakkında kolaylıkla bilgi almasını sağlamak. İş arayanlarla işverenler arasında bir köprü kurma görevi gördük. Esenyurt Belediyesi olarak benzeri mülakatlara aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi Çiğdem Sevinç, fuar sayesinde vakit kaybetmeden vatandaşlarla bire bir görüşme fırsatı yakaladıklarını, firmalarını tanıtma ve sundukları olanakları paylaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:34:58. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta İstihdam Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.