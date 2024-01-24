09:02 •
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Esenyurt'ta bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Aşık Veysel Mahallesi'ndeki kafede oturan kişiler arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada M.K, S.S. ve A.K. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Silahla yaralama olayının şüphelisi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Kafede Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika