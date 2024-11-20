Esenyurt'ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla öldürdükten sonra kendisini kilitlediği evde özel harekat ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sultaniye Mahallesi'nde tartıştığı kardeşi Barış S'yi (40) tabancayla vurarak öldüren İlhan S'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İlhan S, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polisin incelemesinde, ortak ticaret yapan iki kardeşin kazançlarıyla 4 daire satın aldıkları, ortaklığı bitirmek istediklerinde de aralarında husumet oluştuğu belirlendi.
Barış S'nin ağabeyinin otomobiline çekiçle zarar vermesi nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktığı ve olayın gerçekleştiği tespit edildi.
Olay
Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'taki evlerinin önünde İlhan S. ile kardeşi Barış S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kardeşini tabancayla vuran İlhan S, polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitlemişti.
Ağır yaralanan Barış S, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilmiş, müzakereci vasıtasıyla ikna edilerek silahını teslim eden şüpheli gözaltına alınmıştı.
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