Esenyurt'ta Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Esenyurt\'ta Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
27.02.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100'de makas atan otomobil motosiklete çarptı, sürücü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralı.

ESENYURT D-100 Karayolu'nda iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden motosikletli Gökmen Değirmenci'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi D-100 Yanyol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 34 ZU 1470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Gökmen Değirmenci idaresindeki motosiklete, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Değirmenci'nin cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Esenyurt, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 03:36:44. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kaza: Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.