Esenyurt\'ta Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı

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ESENYURT'ta park halindeki otomobile çarpan sürücü, kazanın ardından yoluna devam etti. Kazaya neden olan sürücü bir süre sonra başka bir sokağa girerek aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1526'ncı sokakta meydana geldi. Sokakta ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki otomobilin arkasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaza yaptığını fark eden sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından başka bir sokakta duran sürücü aracında hasar olup olmadığını kontrol etti. Sabah başka bir aracın kendi otomobiline çarptığını fark eden mağdur ise, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarını alan sürücü, kaçan hafif ticari araç sürücüsünün maddi hasarını karşılamasını istiyor.