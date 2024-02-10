Esenyurt'ta Komşular Arasında Park Yeri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Komşular Arasında Park Yeri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Esenyurt\'ta Komşular Arasında Park Yeri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Esenyurt'ta bir komşu, park etmek istediği aracı nedeniyle diğer komşusuyla tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı.

10.02.2024 13:59
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Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta komşular arasında park yeri tartışması çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı. Yaralanan İ.E., ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, komşusunu yaralayarak olay yerinden kaçan T.A.'yı arıyor.

Olay, bugün saat 08.45 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi 1175. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina sakini T.A., (40) 34 PT 2374 plakalı otomobilini esnaf komşusu İ.E.'nin iş yerinin önüne park etmek istedi. İ.E. dükkanına mal indiremediğini gerekçe göstererek T.A.'nın otomobilini park etmesini istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen olayda komşular, araçların ve bina giriş kapısının camlarını taş ve sopalarla kırdı. Kavga sırasında, T.A., İ.E.'yi silahla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken komşusunu silahla vurarak olay yerinden kaçan T.A'nın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Komşular Arasında Park Yeri Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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