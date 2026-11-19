Esenyurt'ta komşular arasındaki çöp tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde çöp bırakma nedeniyle husumetli iki komşu arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından şüpheliyi suçta kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Esenyurt'ta çöp bırakma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Osmangazi Mahallesi'nde dün, çalıştığı iş yerinde bulunan A.Ö. (39) ile geçmişte çöp bırakma meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kapı komşusu E.Y. (29) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, tabancayla ateş ederek A.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Ö, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli E.Y'yi suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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