Esenyurt'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları

24.05.2026 16:08
Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı için hijyenik kesim alanları ve denetim ekipleriyle hazır.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirebilmesi için hazırlık yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 6 kapalı semt pazarı ile 1 ana kesimhanede hizmet verilecek.

Kesim alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanırken bayram boyunca sahada görevli ekipler için tüm planlamalar yapıldı.

Belediye ekipleri, bayram süresince kaçak kesimlerin önüne geçme ve vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelinde denetimlerini artıracak.

Bayram boyunca temizlik ekipleri de sahada aktif görev yapacak.

Esenyurt Belediyesinin kurban yakalama timi de bayram süresince olumsuzluklara karşı hazır olacak.

Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekiplerde toplam 14 araç ve 28 personel görev yapacak. Çalışmalar kapsamında 10 zabıta aracı ile 4 Veteriner İşleri Müdürlüğü aracı bayram boyunca sahada bekletilecek.

İlçe genelindeki kesim alanlarında ve mahallelerde görev alacak ekipler, kaçan kurbanlıklara kısa sürede müdahale edecek. Vatandaşlar ihtiyaç halinde belediyenin "444 0 411" numaralı çağrı merkezinden destek talebinde bulunabilecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen zabıta amiri Ercan Yıldırım, 10 zabıta ile 4 Veteriner İşleri Müdürlüğü aracının yanı sıra donanımlı ekiple sahada olacaklarını belirtti.

Yıldırım, herhangi bir kurbanlığın kaçması durumunda müdahale timlerinin devreye gireceğini kaydederek, "Hem ilçemiz genelinde hem de kesimhanelerde ekiplerimiz görev yapacak. 10-15 dakika gibi kısa sürede müdahale ederek bu yıl da herhangi bir aksaklık yaşanmaması için görev yapacağız." ifadelerini kullandı.

7 ayrı noktada kurban kesim hizmeti

Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, Talatpaşa-Akevler Kapalı Semt Pazarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, Kıraç-İstiklal Kapalı Semt Pazarı, Örnek-Çınar Kapalı Semt Pazarı ve Yenikent Kapalı Semt Pazarı ile Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan kesimhanede hizmet verilecek.

Uzman kasaplar eşliğinde yapılacak kesimlerle hem hijyen standartlarının korunması hem de kaçak kesimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
