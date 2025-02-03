Esenyurt\'ta Markette Hırsızlık İddiası Tartışmaya Yol Açtı

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ESENYURT'ta alışveriş için gittiği markette hırsızlıkla suçlanan müşterinin üstü arandı. Üzerinde herhangi bir ürün bulunmayan müşteri duruma sinirlenerek çalışanlara bağırdı. O anları başka bir müşteri cep telefonuyla kaydetti

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Markete giden bir kadın reyon ve rafları incelerken, iddiaya göre hırsızlıkla suçlandı. Suçlamaları reddeden kadının üzerinde arama yapıldı. Üzerinden ürün çıkmayan kadın duruma sinirlenerek market çalışanlarına bağırmaya başladı. Çalışanlar kadını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kadın müşteri çalışanlara 'Kimsenin 5 kuruşunda gözüm yok benim. Siz kimsiniz. Ben parayla poşet bile aldım' diye bağırdı. Araya giren başka bir müşteri de market çalışanlarının tavrını eleştirince tartışma büyüdü. 2 müşteri de çevredekiler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkartıldı. Kadın marketin dışında bir süre bağırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.