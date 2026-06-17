Esenyurt\'ta Metrobüs Durağında Bıçaklama Olayı

Esenyurt'ta metrobüs durağında, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tartışma ve arbede anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Mahallesi'ndeki metrobüs durağında F.A'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, çıkan tartışma ve arbedede F.A'nın darbedildiği, metrobüs yoluna düştükten sonra bıçaklandığı yer aldı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdüzü metrobüs durağında 8 Haziran'da F.A. (22) ile B.B. (18) ve M.B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan F.A. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda şüpheliler B.B. ile babası M.B'yi gözaltına almış, B.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.