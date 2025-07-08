Esenyurt\'ta Modern Sardunya Parkı Yenilendi

Esenyurt Belediyesi, Sardunya Parkı'nı modern ve güvenli kullanım için baştan sona yenileyerek, hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Mahallesi'ndeki parkta yapılan çalışmalar kapsamında, zemine kauçuk kaplama döşendi.

Yeni oyun grupları, spor aletleri ve oturma alanları eklenen parktaki çalışmalarla mahalle sakinlerine modern ve güvenli bir yaşam alanı sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen peyzaj mimarı Deniz Karakoç, parkın her yaştan kullanıcının rahatça vakit geçirebileceği sosyal alan haline geldiğini belirtti.

Karakoç, "Sardunya Parkı'nın eskiyen ve güvenlik problemi teşkil eden oyun grupları, fitness aletleri değiştirildi. Sert zemin tamiratı, duvar boyaları yapıldı. Parkımız kullanıma hazır halde, vatandaşlarımızı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Behzat Özer ise parkın mahalleye yeni bir soluk ve neşe kattığını kaydederek, "Eskiden çocuklarımız burada oynayacak yer bulamazdı. 'Parkımızda sular birikiyor, aletler çalışmıyor, güzelce oynayamıyoruz.' derlerdi. Şimdi hem çocuklar hem de aileler gönül rahatlığıyla buraya geliyor." dedi.