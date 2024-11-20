Esenyurt\'ta Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

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ESENYURT'ta park halinde bulunan motosiklet bağlı olduğu zincir kırılarak çalındı. Motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet Avcılar'da terkedilmiş halde bulundu.

Olay, dün sabaha karşı saat 03.40 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından evin önüne zincirle bağlanarak park edilen motosikletin yanına, sabaha karşı 2 şüpheli yanaştı. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken diğeri motosikletin yanına giderek birkaç saniye içerisinde kilidi kırdı. Kilidi kıran şüpheli motosikleti iterek götürdü.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Motosikletin sahibi ise sabah aracını yerinde göremeyince emniyete başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Çalınan motosiklet gün içerisinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polislerin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.