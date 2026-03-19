Esenyurt\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta motosikletten düşerek aydınlatma direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NST 518 plakalı motosiklet devrildi.
Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparken, çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü M.Ü'nün (50) hayatını kaybettiğini belirledi. M.Ü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
