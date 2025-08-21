Esenyurt'ta motosiklet-minibüs kazası

Esenyurt'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gazi Caddesi'nden Hadımköy istikametine giden Emrullah S. (63), 34 PKN 16 plakalı minibüsle geri dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı istikamette ilerleyen Timur Y. (28) idaresindeki 34 HFU 999 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye götürdü.

Minibüsün sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.