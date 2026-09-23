Esenyurt\'ta Nazım Hikmet Bulvarı\'nda iş yerinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı'nda iş yerinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ESENYURT'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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