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Esenyurt'ta okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimlere havadan polis helikopteri de destek verdi. Ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparken sürücülere Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği belirtildi.

Esenyurt\'ta okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı
12.01.2024 - 10:56,
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Özcan KILIÇ/ İSTANBUL, ESENYURT'ta polis ekipleri tarafından okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetime, havadan polis helikopteri de destek verdi.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevresinde denetim yaptı. Esenyurt Şehitler İlkokulu çevresindeki denetime, havadan polis helikopteri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparken sürücülere Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ekiplerin okul önlerindeki denetiminin, farklı noktalarda günboyu devam edeceği öğrenildi.

Denetim noktasından geçen motosiklet sürücüsü Samethan Aras, "Gayet başarılı, işlerini hakkıyla yapıyorlar, yaptıklarına inanıyoruz vatandaş olarak. Bir sıkıntı yok şu anda.Yapılan uygulamadan da memnunuz"  dedi.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta okul çevresinde asayiş ve huzur denetimi yapıldı - Son Dakika
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