Esenyurt'ta otopark yangını 28 katlı binaya sıçradı, 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta otopark yangını 28 katlı binaya sıçradı, 42 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt\'ta otopark yangını 28 katlı binaya sıçradı, 42 kişi dumandan etkilendi
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin otoparkındaki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 42 kişiden bazıları ayakta tedavi edildi, bazıları hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta bir sitenin otoparkındaki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 42 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sitenin otoparkındaki otomobilden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine binada yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı

42 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 42 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Dumandan etkilenen kişilerden bazılarına ayakta tedavi uygulandı, bazıları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından binada yaşayan kişiler evlerine geri döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otopark yangını 28 katlı binaya sıçradı, 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta otopark yangını 28 katlı binaya sıçradı, 42 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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