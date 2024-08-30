Esenyurt'ta Polis Memuru ve Bir Kişi Bıçaklandı, Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta biri polis iki kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki asayiş uygulamasında durdurulmak istenince yanından geçen bir kişi ile polis memuru B.B'yi bıçakla yaralayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.A'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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