Esenyurt'ta Polis Memuru ve Bir Kişi Bıçaklandı, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Polis Memuru ve Bir Kişi Bıçaklandı, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta yapılan asayiş uygulamasında durdurulmak istenen bir kişi, polis memuru ve yanından geçen bir kişiyi bıçaklayarak kaçmıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

30.08.2024 01:16
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Esenyurt'ta biri polis iki kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki asayiş uygulamasında durdurulmak istenince yanından geçen bir kişi ile polis memuru B.B'yi bıçakla yaralayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan M.A'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Polis Memuru ve Bir Kişi Bıçaklandı, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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