Esenyurt'ta Polisi Kandıran 6 Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra görevli memura mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı.
Akçaburgaz Mahallesi'nde dün gece polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçtı.
Polis ekiplerince yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu durdurulan araçtan inen şahıslar görevli memurlara saldırdı.
Şüpheliler S.A. (58), M.A. (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37) ve Y.G. (39) olay yerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
