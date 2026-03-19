Esenyurt'ta Sağlıksız Tatlı Satışı Mühürlendi

Esenyurt'ta sağlıksız ortamda menşei belli olmayan tatlı satışı yaptığı gerekçesiyle daha önce çalışması durdurulan iş yeri, ikinci kez mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı, çikolata ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayan işletmelere göz açtırılmıyor.

Ekipler, Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerindeki denetimde, daha önce resmi evrakı ve hijyen belgesi bulunmadığı, ayrıca halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışı yapıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yerinin, mühür kırılarak yeniden hizmet vermeye başladığını tespit etti.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde işletmeye baskın yaparken, tekrar mühürlenen işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimde, satışı yapılan tatlıların üretim yerini ambalaj üzerinde belirtmeyen ve üretim ile satışa dair herhangi bir resmi belge ibraz edemeyen iş yerinin, ürünleri tuvalet yanında sağlıksız koşullarda muhafaza ettiği belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Esenyurt'ta vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için sahadayız. Bayramı gönül rahatlığıyla karşılayabilmeleri için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerimize teşekkür ediyor, kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.